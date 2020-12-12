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«Сочи» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Сочи» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 12 декабря, состоится матч «Сочи» — «Спартак». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сочи» — «Спартак».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Роман Миключенко (Санкт-Петербург) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Роан галимов (Улан-Удэ).

Московский «Спартак» набрал 35 очков в 17 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (27) — на 7-м месте. Лидером соревнований является набравший 17 встречах 35 очков санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров входит ЦСКА (33).

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