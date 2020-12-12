Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в матче с «Динамо» (3:1) сообщил, что голкипер Михаил Кержаков не сыграет со «Спартаком».
«Я уже говорил на предматчевой пресс-конференции, что Кержаков получил травму на предыгровой тренировке. Слава богу, самые серьёзные опасения не подтвердились. Но у него есть повреждение, и он пропустит матч со «Спартаком», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
«Зенит» сыграет со «Спартаком» 16 декабря.
«Зенит» принимал «Динамо» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Ворота питерской команды защищал Андрей Лунёв. «Зенит», набрав в 18 матчах 38 очков, стал единоличным лидером в таблице РПЛ. «Динамо» (30) — на 4-м месте.
- 12 декабря 2020
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