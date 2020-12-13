Гарет Бэйл заболел гриппом

Сегодня, 13 декабря, в матче 12-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча пройдёт на домашнем стадионе «орлов» — «Селхёрст Парк». Начало — в 17:15 мск.



После объявления стартовых составов команд стало ясно, что в заявке «шпор» отсутствует нападающий Гарет Бэйл. Оказалось, валлиец в преддверии матча заболел гриппом.



«Гарет отсутствует по причине болезни. Это не коронавирус, а что-то вроде гриппа. Он не очень хорошо себя чувствует», — приводит слова Жозе Моуринью BBC.



Подопечные Жозе Моуринью набрали 24 очка и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (16) — на 13-м месте.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»: стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ