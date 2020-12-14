Давид де Хеа: «Манчестер Юнайтед» должен постараться выиграть АПЛ в этом сезоне

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился мыслями о предстоящей борьбе за победу в английской Премьер-лиге.
«В этом сезоне за титул борется много команд. Нам нужно мечтать и верить, что мы можем выиграть Премьер-лигу. Нынешний сезон – очень странный. Мы должны сохранять концентрацию в каждом матче и постараться выиграть титул», — приводит слова де Хеа пресс-служба манкунианцев.
«Манчестер Юнайтед», набрав 20 очков в 11 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующих в первенстве «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуля» на 5 очков.
В следующем туре «красным дьяволам» предстоит сыграть с «Шеффилд Юнайтед». Матч пройдёт 17 декабря в Шеффилде. Начало – в 23:00 мск.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»:
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