Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Давид де Хеа: «Манчестер Юнайтед» должен постараться выиграть АПЛ в этом сезоне

Давид де Хеа: «Манчестер Юнайтед» должен постараться выиграть АПЛ в этом сезоне
Футбол / Англия 0

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился мыслями о предстоящей борьбе за победу в английской Премьер-лиге.

«В этом сезоне за титул борется много команд. Нам нужно мечтать и верить, что мы можем выиграть Премьер-лигу. Нынешний сезон – очень странный. Мы должны сохранять концентрацию в каждом матче и постараться выиграть титул», — приводит слова де Хеа пресс-служба манкунианцев.

«Манчестер Юнайтед», набрав 20 очков в 11 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующих в первенстве «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуля» на 5 очков.

В следующем туре «красным дьяволам» предстоит сыграть с «Шеффилд Юнайтед». Матч пройдёт 17 декабря в Шеффилде. Начало – в 23:00 мск.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»:

Все топ-клубы АПЛ потеряли очки! Такого не было почти пять лет
Суровый 2020-й не щадит никого. «Манчестеры» — в середине таблицы, «Арсенал» — у зоны вылета!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020