«Аталанта» может продать Гомеса, который подрался с Гасперини. Им интересуются три клуба
32-летний аргентинский полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Repubblica. Напомним, в прессе активно распространяются слухи о драке с главным тренером бергамасков Джан Пьеро Гасперини.
По информации источника, «Аталанта» может заработать от продажи Гомеса максимум от € 10 млн до € 15 млн. К игроку проявляют интерес «Интер», «Милан» и «Наполи», однако клуб из Бергамо не хотел бы продавать полузащитника прямым конкурентам.
Напомним, что ранее авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо опубликовал в «Твиттере» пост, в котором рассказал, что драка Гомеса и Гасперини произошла в перерыве матча 5-го тура ЛЧ с «Мидтьюлланном» (1:1).
Алехандро Гомес отреагировал на информацию о драке с главным тренером «Аталанты»
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