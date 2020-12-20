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Нобоа объяснил, почему у Кокорина не получается заиграть в «Спартаке»

Нобоа объяснил, почему у Кокорина не получается заиграть в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о поддержке нападающего «Спартака» Александра Кокорина, а также поделился мнением о проблемах форварда в московской команде.

«Конечно, удивился, когда Кокорин оказался в заключении. Это было тяжело. Я ему и много видео со словами поддержки отправлял. Всегда называл его младшим братом. Когда пришёл в «Динамо», ему было лет двадцать. Всегда думал, что он топ-нападающий. И сразу после этой истории, когда Саша попал в «Сочи», сказал ему: «Буду тебя контролировать. Я твой папа сейчас». Мы и жили рядом.

Когда он присоединился к команде и мы начали тренироваться в Турции, Кокорин был такой счастливый. Так хотел играть и показывать, сколько для него значит футбол. Он реально хотел остаться в «Сочи». Но не получилось.

Что касается работы Кокорина в „Спартаке“, он такой футболист, что ему нужна поддержка. Надо понимать, куда отдать ему пас. И, играя со мной, он знал: если хорошо откроется, обязательно отдам ему, и сделаю это правильно. А главное — у него не получается в «Спартаке» из-за травмы. Когда у меня травмы, я тоже не могу играть как умею», — приводит слова Нобоа «Спорт-экспресс».

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