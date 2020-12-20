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Давид де Хеа возвращается в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Лидсом»

Давид де Хеа возвращается в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Лидсом»
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Лидс Юнайтед» на матч 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделёф, Шоу, Мактоминай, Фред, Бруну Фернандеш, Джеймс, Рашфорд, Марсьяль.

Запасные: Хендерсон, Алекс Телес, Бейи, Матич, Погба, Мата, Кавани.

«Лидс»: Меслье, Эйлинг, Купер, Даллас, Филлипс, Алиоски, Рафаэл, Клих, Харрисон, Родриго, Бэмфорд.

Запасные: Касилья, Кейси, Стрёйк, Дэвис, Пабло Эрнандес, Шаклтон, Поведа, Робертс, Элдер Кошта.

Голкипер манкунианцев Давид де Хеа, оставшийся в запасе на матч 13-го тура с «Шеффилд Юнайтед» (3:2), возвращается в стартовый состав «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед», в 12 матчах набрав 23 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (17) — на 14-м месте.

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