Бывший нападающий «Кубани» перешёл в австралийский клуб

Бывший нападающий сборной Коста-Рики Маркос Уренья, известный в России по выступлению за «Кубань», продолжит карьеру в Австралии.



Новой командой 30-летнего футболиста стал «Сентрал Кост Маринерс», о чём сообщается на официальном сайте клуба. Маркос подписал контракт, рассчитанный до конца сезона-2020/2021.



Уренья защищал цвета «Кубани» с 2011 по 2014 год, а в конце этого периода играл на правах аренды за «Мидтьюлланн».



Последней командой Уреньи был южнокорейский «Кванджу». В ходе своей карьеры он также выступал за «Брондбю», «Лос-Анджелес» и другие клубы из США и Коста-Рики. В сборную форвард вызывался с 2009 по 2018 год. В составе национальной команды принял участие в 65 матчах и забил 15 голов.

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