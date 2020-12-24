Нападающий Сенин Себаи подписал контракт с «Химками»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Сенина Себаи, подтвердил информацию о том, что его клиент подписал контракт с подмосковными «Химками».



«Себаи подписал контракт с «Химками» на два года. Черевченко знает его по работе в «Балтике», где он был лучшим бомбардиром. Сенин полностью адаптирован к России. Я уверен, что он усилит атакующую линию команды, тем более они знакомы и дополняют друг друга с Конате. Отмечу, что и по-русски они общаются очень хорошо», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Себаи имеет опыт выступлений в Российской Премьер-Лиге. В сезоне-2017/2018 нападающий выступал за «Балтику», где забил 10 голов в 31 игре. В сезоне-2018/2019 форвард выступал за «Тамбов», забив 8 голов в 20 играх.

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