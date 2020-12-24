Нападающий Сенин Себаи подписал контракт с «Химками»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Сенина Себаи, подтвердил информацию о том, что его клиент подписал контракт с подмосковными «Химками».
«Себаи подписал контракт с «Химками» на два года. Черевченко знает его по работе в «Балтике», где он был лучшим бомбардиром. Сенин полностью адаптирован к России. Я уверен, что он усилит атакующую линию команды, тем более они знакомы и дополняют друг друга с Конате. Отмечу, что и по-русски они общаются очень хорошо», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Себаи имеет опыт выступлений в Российской Премьер-Лиге. В сезоне-2017/2018 нападающий выступал за «Балтику», где забил 10 голов в 31 игре. В сезоне-2018/2019 форвард выступал за «Тамбов», забив 8 голов в 20 играх.
- 24 декабря 2020
-
15:20
-
15:19
-
15:04
-
14:37
-
14:28
-
14:25
-
14:16
-
14:15
-
14:11
-
14:06
-
14:02
-
13:56
-
13:40
-
13:34
-
13:22
-
13:08
-
13:02
-
12:53
-
12:43
-
12:40
-
12:29
-
12:26
-
12:01
-
11:53
-
11:45
-
10:58
-
10:58
-
10:41
-
10:38
-
10:31
-
10:02
-
09:57
-
09:35
-
09:33
-
09:00