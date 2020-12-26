Шикарный удар Гранита Джаки со штрафного увеличивает преимущество «Арсенала». Видео

В одном из центральных матчей 15-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне «Арсенал» принимает «Челси». После первого тайма счёт 2:0 в пользу «канониров».



На 44-й минуте полузащитник хозяев Гранит Джака увеличил преимущество «Арсенала», шикарно исполнив штрафной удар.

Видео шикарного удара Гранита Джаки со штрафного в «девятку»

Это первый гол 28-летнего швейцарца в 11 матчах нынешнего сезона АПЛ.



А первый гол в матче был забит на 35-й минуте — нападающий хозяев Александр Ляказетт реализовал пенальти.



«Арсенал», набрав 14 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (25) — на пятом месте.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча.