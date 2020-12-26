Шикарный удар Гранита Джаки со штрафного увеличивает преимущество «Арсенала». Видео
В одном из центральных матчей 15-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне «Арсенал» принимает «Челси». После первого тайма счёт 2:0 в пользу «канониров».
На 44-й минуте полузащитник хозяев Гранит Джака увеличил преимущество «Арсенала», шикарно исполнив штрафной удар.
Видео шикарного удара Гранита Джаки со штрафного в «девятку»
Это первый гол 28-летнего швейцарца в 11 матчах нынешнего сезона АПЛ.
А первый гол в матче был забит на 35-й минуте — нападающий хозяев Александр Ляказетт реализовал пенальти.
«Арсенал», набрав 14 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (25) — на пятом месте.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча.
Ляказетт, реализовав пенальти, вывел «Арсенал» вперёд в матче с «Челси»
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