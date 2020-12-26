Кутепов: история прощания Тедеско совпала с новостью о возвращении. Так бывает в футболе

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал заявление «Спартака» о желании продолжить сотрудничество с главным тренером Доменико Тедеско до мая 2021 года.
«У меня большие планы на тебя, 2021-й. История прощания тренера с командой в GQ совпала с новостью о его возвращении. Это футбол — так бывает. В 2021 году хочу с кайфом делать работу, которую люблю. Ждём сборов», — написал Кутепов на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, главный тренер красно-белых не станет продлевать контракт с клубом, который истекает в конце нынешнего сезона. О своём решении специалист объявил на пресс-конференции после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3). «Спартак» заявил о желании продолжить сотрудничество с Доменико Тедеско до мая 2021 года. Кутепов в интервью GQ рассказал, когда Тедеско сообщил о решении не продлевать контракт со «Спартаком».
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