Филиппо Индзаги: «Милан» может бороться за чемпионский титул в Серии А до конца
Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги поделился ожиданиями от матча 15-го тура Серии А с «Миланом», который состоится 3 января 2021 года. Индзаги высоко оценил игру «Милана» в нынешнем сезоне, возглавляющего турнирную таблицу. Сам Индзаги ранее выступал за «Милан». Он защищал цвета итальянского клуба на протяжении 11 лет.
«Матч с «Миланом» не будет обычным. Но могу сказать, что бросить вызов брату было тяжелее (Симоне Индзаги является главным тренером «Лацио». — Прим. «Чемпионата»). Я очень рад за «Милан», думаю, что они могут бороться за чемпионский титул до конца.
Я рад за болельщиков команды, они навсегда останутся в моём сердце. Уверен, что фанаты «Милана» следят за результатами нашей команды», — цитирует Индзаги Calciomercato.
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