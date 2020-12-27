«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч 15-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Сес, Коди, Марсал, Семеду, Каштелу, Моутинью, Невеш, Адама Траоре, Нету, Силва.



Запасные: Радди, Хувер, Айт Нури, Килман, Кандл, Феррейра, Отасови, Перри, Корбяну.



«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Санчес, Доэрти, Регилон, Дайер, Хёйбьерг, Уинкс, Сон Хын Мин, Н'Домбеле, Кейн.



Запасные: Харт, Алдервейрелд, Родон, Орье, Танганга, Сиссоко, Бергвейн, Алли, Ламела.



«Вулверхэмптон» набрал 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» (25) — на 8-м месте.