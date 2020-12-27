«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч 15-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Сес, Коди, Марсал, Семеду, Каштелу, Моутинью, Невеш, Адама Траоре, Нету, Силва.
Запасные: Радди, Хувер, Айт Нури, Килман, Кандл, Феррейра, Отасови, Перри, Корбяну.
«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Санчес, Доэрти, Регилон, Дайер, Хёйбьерг, Уинкс, Сон Хын Мин, Н'Домбеле, Кейн.
Запасные: Харт, Алдервейрелд, Родон, Орье, Танганга, Сиссоко, Бергвейн, Алли, Ламела.
«Вулверхэмптон» набрал 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» (25) — на 8-м месте.
- 27 декабря 2020
-
22:22
-
22:15
-
22:10
-
22:00
-
21:53
-
21:52
-
21:37
-
21:25
-
21:25
-
21:22
-
21:13
-
21:04
-
20:51
-
20:36
-
20:20
-
20:18
-
20:16
-
19:59
-
19:55
-
19:51
-
19:40
-
19:31
-
19:31
-
19:31
-
19:22
-
19:06
-
19:03
-
19:00
-
18:56
-
18:50
-
18:43
-
18:35
-
18:34
-
18:33
-
18:19