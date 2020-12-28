Дин Смит — о матче с «Челси»: получить очко на «Стэмфорд Бридж» — очень здорово

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит прокомментировал результат матча 16-го тура АПЛ с «Челси» (1:1).



«Играть через двое суток непросто, но я доверяю игрокам. Я спросил каждого из них, готовы ли они снова выйти на поле, и ни один из них не сказал мне, что он не готов. Очень важно иметь такое доверие между игроками и тренером.



Сегодня иногда нам приходилось очень непросто, были моменты давления со стороны обеих команд, но получить очко на «Стэмфорд Бридж» — очень здорово», — приводит слова Смита BBC.

Видео гола Эль-Гази в ворота «Челси»

«Челси», набрав в 16 турах 26 очков, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (26) — на пятом месте, опережая синих по дополнительным показателям и имея два матча в запасе.