«Милан» хочет арендовать Пуча у «Барселоны»
«Милан» интересуется полузащитником «Барселоны» Рики Пучем, сообщает Sky Sport. По данным источника, итальянский клуб попытается взять Пуча в аренду во время зимнего трансферного окна.
«Милан» уже контактировал с «Барселоной» и футболистом. Сам Пуч рассчитывает на переход в другой клуб, чтобы получить больше игровой практики. Главный тренер каталонского клуба Рональд Куман также говорил, что поддерживает арендные переходы молодых футболистов команды.
Предполагается, что «Барселона» помимо Пуча отдаст в аренду Карлеса Аленью, Жуниора Фирпо и Самуэля Юмтити.
Турнирную таблицу Серии А возглавляет «Милан», набравший 34 очка. «Интер» отстаёт на одно очко, а «Ювентус» — на 10.
Рики Пуч хочет уйти из «Барселоны» в аренду
Рекомендуем вам
- 29 декабря 2020
-
00:01
- 28 декабря 2020
-
23:40
-
23:40
-
23:37
-
23:31
-
23:25
-
23:25
-
23:07
-
23:04
-
23:00
-
22:51
-
22:50
-
22:24
-
22:20
-
21:55
-
21:50
-
21:46
-
21:27
-
21:20
-
21:16
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:46
-
20:27
-
20:12
-
19:56
-
19:52
-
19:44
-
19:36
-
19:36
-
19:26
-
19:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам