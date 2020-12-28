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«Милан» хочет арендовать Пуча у «Барселоны»

«Милан» хочет арендовать Пуча у «Барселоны»
Футбол / Испания 0

«Милан» интересуется полузащитником «Барселоны» Рики Пучем, сообщает Sky Sport. По данным источника, итальянский клуб попытается взять Пуча в аренду во время зимнего трансферного окна.

«Милан» уже контактировал с «Барселоной» и футболистом. Сам Пуч рассчитывает на переход в другой клуб, чтобы получить больше игровой практики. Главный тренер каталонского клуба Рональд Куман также говорил, что поддерживает арендные переходы молодых футболистов команды.

Предполагается, что «Барселона» помимо Пуча отдаст в аренду Карлеса Аленью, Жуниора Фирпо и Самуэля Юмтити.

Турнирную таблицу Серии А возглавляет «Милан», набравший 34 очка. «Интер» отстаёт на одно очко, а «Ювентус» — на 10.

Рики Пуч хочет уйти из «Барселоны» в аренду
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