«Милан» хочет арендовать Пуча у «Барселоны»

«Милан» интересуется полузащитником «Барселоны» Рики Пучем, сообщает Sky Sport. По данным источника, итальянский клуб попытается взять Пуча в аренду во время зимнего трансферного окна.

«Милан» уже контактировал с «Барселоной» и футболистом. Сам Пуч рассчитывает на переход в другой клуб, чтобы получить больше игровой практики. Главный тренер каталонского клуба Рональд Куман также говорил, что поддерживает арендные переходы молодых футболистов команды.

Предполагается, что «Барселона» помимо Пуча отдаст в аренду Карлеса Аленью, Жуниора Фирпо и Самуэля Юмтити.

Турнирную таблицу Серии А возглавляет «Милан», набравший 34 очка. «Интер» отстаёт на одно очко, а «Ювентус» — на 10.