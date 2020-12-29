Голкипер «Химок» Лантратов отреагировал на интерес «Зенита» и «Локомотива»
25-летний вратарь «Химок» Илья Лантратов отреагировал на интерес «Зенита» и «Локомотива».
«Карьерные планы в связи с вероятными предложениями? Мы пока не общались на эту тему. Про интерес читал, но моё дело — сосредоточиться на «Химках» и подготовке к весенней части сезона. Думаю только о том, что зависит от меня. Сейчас главное — хорошо потренироваться на сборах. А там — посмотрим», — цитирует Лантратова сайт «Матч ТВ».
Голкипер выступает в составе подмосковных «Химок» с 2019 года. Ранее Лантратов играл за такие клубы, как московский «Локомотив», воронежский «Факел», калининградская «Балтика», ярославский «Шинник» и в других командах. Ильёй также интересовался «Сочи», вратарь мог перейти туда минувшей зимой.
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