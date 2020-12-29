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Жоржиньо Вейналдум примет решение по контракту с «Ливерпулем» на этой неделе

Жоржиньо Вейналдум примет решение по контракту с «Ливерпулем» на этой неделе
Футбол / Англия 0
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Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум в скором времени определится со своим будущем.

Как сообщает Sky Sports, 30-летний футболист примет решение относительно контракта с мерсисайдцами на этой неделе. Действующее соглашение голландца истекает следующим летом, и, если оно не будет продлено, в январе Жоржиньо получит право вести переговоры с другими клубами.

Напомним, на Вейналдума претендует «Барселона». Главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман, хорошо знакомый с хавбеком по работе в сборной Нидерландов, хочет видеть его в команде. Если игрок не продлит контракт с «Ливерпулем», то, скорее всего, перейдёт летом в каталонский клуб на правах свободного агента.

Вейналдум выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей в английской Премьер-лиге и забил 1 гол.

Видео красивого гола Вейналдума в ворота «Вулверхэмптона»:

«Ливерпуль» предложил Вейналдуму новый контракт
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