«Когда он ещё верил в Деда Мороза». Аршавин предстал на фото с маленьким Круговым
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин опубликовал совместную фотографию с защитником команды Данилом Круговым. На изображении экс-футболист, будучи игроком сине-бело-голубых, ведёт за руку совсем ещё юного Кругового.
«С Кругом, когда он ещё верил в Деда Мороза», — подписал фотографию Аршавин.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Андрея.
Круговой перешёл в «Уфу» из «Зенита-2» летом 2018 года. Через год контракт Кругового выкупил «Зенит», а футболист продолжил выступать за «Уфу» на правах аренды. В сезоне-2019/2020 22-летний защитник принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 2 результативные передачи. В нынешнем сезоне защитник вышел на поле в футболке «Зенита» в 13 матчах РПЛ и отдал две голевые передачи.
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