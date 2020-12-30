Эллардайс: мне 66 лет, и последнее, в чём я нуждаюсь, это в заражении коронавирусом

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Сэм Эллардайс поддержал идею о возможном приостановлении английской Премьер-лиги на 2 недели в связи с возрастающим количеством случаев заражения коронавирусом.
«Я действительно очень беспокоюсь за себя, и за футбол в целом. Безопасность каждого человека – превыше всего. Когда я слышу новости о том, что новый штамм вируса передаётся быстрее, чем исходный, мы обязаны поступать правильно, а именно — создать разрыв цепи передачи.
Мне 66 лет, и последнее, в чём я нуждаюсь, это в заражении коронавирусом. Пока мы проходим тестирования — у нас был один положительный результат на этой неделе – но, кажется, он распространяется. Как бы мы ни старались, сколько бы раз мы ни проходили тесты, как мы носим наши маски, как мы дезинфицируем наши руки, мы по-прежнему имеем большое количество заражённых.
Если это приостановление соревнований действительно может помочь, то давайте сделаем это, и пусть сезон продлится немного дольше, когда мы всё преодолеем», — приводит слова Эллардайса Goal.
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