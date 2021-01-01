Журналистка удалила аккаунт в «Твиттере» после конфликта с пресс-службой «Лидс Юнайтед»

Журналистка Карен Кэрни удалила аккаунт в «Твиттере» после конфликта, произошедшего после матча 16-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Лидс Юнайтед» (0:5).



Как сообщает Sky Sports, Карен Кэрни сегодня, 1 января, удалила аккаунт в «Твиттере» из-за травли, начавшейся после её выступления по окончании одного из матчей. При обсуждении встречи «Вест Бромвич» — «Лидс» экс-футболистка женской сборной Англии резко высказалась в отношении «павлинов».

«Они бегают больше всех, и это похвально. Но единственное, что вызывает моё беспокойство, – «Лидс Юнайтед» может провалить концовку сезона. Мы уже видели такое несколько лет назад. Если честно, я считаю, что «Лидс» заработал повышение в классе только благодаря коронавирусу, который позволил команде отдохнуть перед доигровкой сезона. Я не знаю, сумели бы они выйти в Премьер-лигу, если бы не было этого перерыва».

Видео можно посмотреть на странице «Лидс Юнайтед» в «Твиттере».

После игры пресс-служба «Лидса» ответила Кэрни в «Твиттере»: «Заработали промоушен из-за ковида, выиграли лигу с отрывом в 10 очков».



Такую реакцию многие осудили, обвинив пресс-службу «Лидса» в мелочности, организации травли Кэрни и в сексизме. Бывший защитник клуба Рио Фердинанд призвал удалить этот твит. Однако президент «Лидс Юнайтед» Андреа Радриццани поддержал клуб и раскритиковал журналистку.



«Я беру на себя ответственность за этот твит клуба. Считаю этот комментарий совершенно неуважительным по отношению к нашему клубу и особенно к той фантастической работе футболистов и тренерского штаба, которую они демонстрировали в последние два сезона", — сказал итальянец.



Подопечные Марсело Бьельсы после 16-го тура набрали 23 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» вернулся в АПЛ спустя 16 лет.