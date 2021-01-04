Партнёры по сборной Уругвая поддержали Эдинсона Кавани

Защитник «Кальяри» Диего Годин и полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра, выступающий на правах аренды в мадридском «Атлетико» поддержали нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.



Оба партнёра «Эль Матадора» на своих страницах в «Твиттере» выложили копии заявления уругвайского профсоюза футболистов, выступившего с резкой критикой Футбольной ассоциации Англии, наложившей трёхматчевую дисквалификацию на нападающего манкунианцев.

Фото можно посмотреть на странице Диего Година в "Твиттере".

Фото можно увидеть на странице Лукаса Торрейры в "Твиттере".

После волевой победы в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2) Кавани, отвечая на поздравления от одного из подписчиков в социальной сети, написал «Gracias negrito», что можно перевести как «Спасибо, чёрный». Спустя три часа уругваец удалил пост, однако в FA обратили внимание на публикацию.



Уругвайский нападающий уже пропустил матч 17-го тура АПС с «Астон Виллой», а также ещё успеет пропустить встречи с «Манчестер Сити» в Кубке английской лиги и «Уотфордом» в Кубке Англии.