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Партнёры по сборной Уругвая поддержали Эдинсона Кавани

Партнёры по сборной Уругвая поддержали Эдинсона Кавани
Футбол / Англия 0
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Защитник «Кальяри» Диего Годин и полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра, выступающий на правах аренды в мадридском «Атлетико» поддержали нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

Оба партнёра «Эль Матадора» на своих страницах в «Твиттере» выложили копии заявления уругвайского профсоюза футболистов, выступившего с резкой критикой Футбольной ассоциации Англии, наложившей трёхматчевую дисквалификацию на нападающего манкунианцев.

Фото можно посмотреть на странице Диего Година в "Твиттере".

Фото можно увидеть на странице Лукаса Торрейры в "Твиттере".

После волевой победы в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2) Кавани, отвечая на поздравления от одного из подписчиков в социальной сети, написал «Gracias negrito», что можно перевести как «Спасибо, чёрный». Спустя три часа уругваец удалил пост, однако в FA обратили внимание на публикацию.

Уругвайский нападающий уже пропустил матч 17-го тура АПС с «Астон Виллой», а также ещё успеет пропустить встречи с «Манчестер Сити» в Кубке английской лиги и «Уотфордом» в Кубке Англии.

Уругвайский профсоюз футболистов в резкой форме раскритиковал дисквалификацию Кавани
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