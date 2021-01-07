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Бывший игрок «Алании» Дренте подписал контракт с клубом четвёртого испанского дивизиона

Бывший игрок «Алании» Дренте подписал контракт с клубом четвёртого испанского дивизиона
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Ройстон Дренте возобновил футбольную карьеру. 33-летний футболист из Нидерландов подписал контракт с клубом «Расинг Мурсия», который выступает в четвёртом дивизионе чемпионата Испании.

Запись можно посмотреть в «твиттере» испанского клуба.

В 2013 году футболист провёл полгода в чемпионате России в составе владикавказской «Алании». За российский клуб он сыграл шесть матчей и запомнился хет-триком в ворота «Мордовии». По окончании сезона «Алания» опустилась в ФНЛ, а затем и вовсе обанкротилась. После этого Дренте покинул команду в качестве свободного агента.

Полузащитник выступал за «Реал» с 2007 по 2010 год, также он поиграл в АПЛ за «Эвертон», защищал цвета «Фейеноорда» и других клубов. Ранее сообщалось, что Дренте близок к банкротству.

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