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«Милан» готов платить Хакану Чалханоглу € 3,5 млн в год. Игрок хочет в два раза больше

«Милан» готов платить Хакану Чалханоглу € 3,5 млн в год. Игрок хочет в два раза больше
Футбол / Италия 0
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«Милан» продолжает вести переговоры с полузащитником Хаканом Чалханоглу о новом контракте. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета этого года.

Как сообщает Sky Sport Italia, «россонери» предлагает 26-летнему турецкому футболисту контракт, по условиям которого он будет получать € 3,5 млн в год. Хакана это не устраивает, он хочет зарабатывать в два раза больше – € 7 млн. На следующей неделе агент хавбека прибудет в Италию.

Ранее сообщалось, что в услугах Чалханоглу заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Ювентус». Игрок выступает за «Милан» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Байера», «Гамбурга» и «Карлсруэ».

В нынешнем сезоне Хакан принял участие в 16 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол с пенальти и отдал 6 результативных передач.

Гендиректор «Милана» рассказал о ходе переговоров по контрактам с Доннаруммой и Чалханоглу
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