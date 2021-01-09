«Никси вовсю готовится к Кампоамору». ЦСКА показал тренировку Влашича
Пресс-служба ЦСКА в «Твиттере» выложила видеозапись домашней тренировки полузащитника Николы Влашича.
«Никси не расслабляется и вовсю готовится к Кампоамору», — говорится в подписи к видео.
Предсезонные сборы команды начнутся 17 января. Красно-синие ушли в отпуск после гостевой победы в матче с «Ростовом». У команды — месяц отдыха. Сборы планируется провести в Кампоаморе (Испания), как и в предыдущие годы.
По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, обыгравший «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.
Игроки ЦСКА выйдут из отпуска 17 января
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