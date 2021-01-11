Кандидат, предлагавший снести «Камп Ноу», не примет участия в выборах президента «Барсы»
Кандидат в президенты «Барселоны» Аугусти Бенедито не примет участия в предстоящих выборах нового главы клуба.
Как сообщается в «твиттере» El Chiringuito, Бенедито не сумел набрать необходимое количество голосов для участия в выборах.
В декабре Бенедито наряду с другими кандидатами рассказывал о своих планах в случае победы на выборах президента «Барселоны». Он заявил, что намерен снести нынешний домашний стадион команды «Камп Ноу» и построить новую арену либо на его месте, либо в пригороде столицы Каталонии.
Также Бенедито говорил, что «очень пессимистично» настроен в отношении будущего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в клубе. Этим летом у 33-летнего капитана сине-гранатовых истекает контракт.
Кандидат в президенты «Барселоны» Бенедито: я очень пессимистичен насчёт будущего Месси
Рекомендуем вам
- 11 января 2021
-
16:11
-
16:05
-
16:03
-
15:49
-
15:41
-
15:38
-
15:36
-
15:20
-
15:20
-
15:01
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:31
-
14:28
-
14:22
-
14:04
-
13:45
-
13:34
-
13:28
-
13:23
-
13:17
-
13:08
-
12:58
-
12:37
-
12:21
-
12:10
-
12:08
-
11:51
-
11:36
-
11:24
-
11:22
-
10:48
-
10:33
-
10:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам