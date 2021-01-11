Кандидат, предлагавший снести «Камп Ноу», не примет участия в выборах президента «Барсы»

Кандидат в президенты «Барселоны» Аугусти Бенедито не примет участия в предстоящих выборах нового главы клуба.



Как сообщается в «твиттере» El Chiringuito, Бенедито не сумел набрать необходимое количество голосов для участия в выборах.



В декабре Бенедито наряду с другими кандидатами рассказывал о своих планах в случае победы на выборах президента «Барселоны». Он заявил, что намерен снести нынешний домашний стадион команды «Камп Ноу» и построить новую арену либо на его месте, либо в пригороде столицы Каталонии.



Также Бенедито говорил, что «очень пессимистично» настроен в отношении будущего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в клубе. Этим летом у 33-летнего капитана сине-гранатовых истекает контракт.

Кандидат в президенты «Барселоны» Бенедито: я очень пессимистичен насчёт будущего Месси