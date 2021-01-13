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Алекс Крал заявил, что мечтает играть в АПЛ. Хавбеком «Спартака» интересуется «Вест Хэм»

Алекс Крал заявил, что мечтает играть в АПЛ. Хавбеком «Спартака» интересуется «Вест Хэм»
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал высказался об интересе со стороны лондонского «Вест Хэм Юнайтед».

«Отпуск я провёл с родными и девушкой. Все знают, что российские границы не были закрыты, и я счастлив, что провёл время с ними.

Я ничего не могу сказать о Хендриксе и слухах обо мне и «Вест Хэме». Я сконцентрирован на «Спартаке» и делаю всё, чтобы выступать лучше. Я слышал новости про «Вест Хэм» из чешских газет. На данный момент я не знаю ни о каких предложениях.

АПЛ – мечта для меня. Когда я был маленьким, смотрел её и мечтал там играть. Но, как я сказал, «Спартак» для меня важнее сейчас, и я буду делать всё для команды», — передаёт слова Крала корреспондент «Чемпионата» Эдгар Брещанов.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хочет заполучить Крала в зимнее трансферное окно. Сделке может поспособствовать тот факт, что у Алекса тот же агент, что и у Цоуфала.

«Вест Хэм» расспрашивал своего чешского защитника о хавбеке «Спартака» Алексе Крале
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