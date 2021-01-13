Алекс Крал заявил, что мечтает играть в АПЛ. Хавбеком «Спартака» интересуется «Вест Хэм»

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал высказался об интересе со стороны лондонского «Вест Хэм Юнайтед».



«Отпуск я провёл с родными и девушкой. Все знают, что российские границы не были закрыты, и я счастлив, что провёл время с ними.



Я ничего не могу сказать о Хендриксе и слухах обо мне и «Вест Хэме». Я сконцентрирован на «Спартаке» и делаю всё, чтобы выступать лучше. Я слышал новости про «Вест Хэм» из чешских газет. На данный момент я не знаю ни о каких предложениях.



АПЛ – мечта для меня. Когда я был маленьким, смотрел её и мечтал там играть. Но, как я сказал, «Спартак» для меня важнее сейчас, и я буду делать всё для команды», — передаёт слова Крала корреспондент «Чемпионата» Эдгар Брещанов.



Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хочет заполучить Крала в зимнее трансферное окно. Сделке может поспособствовать тот факт, что у Алекса тот же агент, что и у Цоуфала.

«Вест Хэм» расспрашивал своего чешского защитника о хавбеке «Спартака» Алексе Крале