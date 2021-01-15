Хаманн: Клаттенбург признаёт, что матчи «МЮ» судили предвзято. Это непрофессионализм

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн отреагировал на слова экс-судьи английской Премьер-лиги Марка Клаттенбурга.



Арбитр ранее уличил главного тренера красных Юргена Клоппа в лицемерии и заявил следующее: «Такой вопиющей попытки повлиять на судью перед большим матчем не было со времён Фергюсона. Он не прав, думая, что вокруг «Манчестер Юнайтед» есть какая-то особая аура, из-за которой судьи принимают решения в их пользу. Такое было, когда команду тренировал Ферги, но это закончилось, когда он ушёл».



«Довольно тревожно слышать такое от человека, который судил во времена Фергюсона. Он признаёт, что матчи «Манчестер Юнайтед» судили предвзято. Это непрофессионализм в худшем проявлении, когда арбитр, который должен быть нейтральным, выступает с таким заявлением. Честность в этой игре первостепенна», — написал Хаманн в своём «твиттере».

Клаттенбург — о словах Клоппа: такой попытки повлиять на судью не было со времён Фергюсона