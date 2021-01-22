«Арсенал» арендовал у «Брайтона» вратаря сборной Австралии

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте сообщил о переходе вратаря Мэтью Райана из «Брайтон энд Хоув Альбион».



28-летний футболист присоединился к «канонирам» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.



Мэтью начинал карьеру на родине, а в 2013 году перебрался в Европу, подписав контракт с «Брюгге». Спустя два года его приобрела «Валенсия», откуда он впоследствии уходил в аренду в «Генк». В 2017 году перешёл в «Брайтон», за который уже провёл более 100 матчей. В сборную Австралии Мэтью вызывается с 2012 года.



В нынешнем сезоне Райан принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги, в которых пропустил 19 голов. В последний раз игрок выходил на поле в чемпионате 13 декабря. Тогда «Брайтон» разгромно проиграл «Лестер Сити» (0:3).

Видеообзор победы «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом»: