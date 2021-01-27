«Всё, свободен». Суркис рассказал, как увольнял Сёмина с поста главного тренера «Динамо» К

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, как увольнял Юрия Сёмина с поста главного тренера «Динамо».

«Я бы извинился перед Сёминым, когда я его освободил. Мы тогда проиграли «ПСЖ» — 1:4 и «Шахтёру» — 1:4. Когда я его набрал на следующий день и хотел поговорить, с ним, хотел спросить может, нужна какая-то помощь, не только же мне деньги давать, он сказал что улетел в Москву из Донецка. Он же признал, что неправильно поступил. У меня эмоции, я говорю: «Как вы бросили команду в такую минуту?» Тогда не думал, что у него ещё контракт 1,5 года и надо платить компенсацию, которую я выплатил, кстати, я сказал: «всё, свободен», — сказал Суркин в интервью на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Сёмин возглавлял «Динамо» с 2007 по 2009 год. В конце декабря 2010 года он вернулся на должность наставника киевлян. Вместе с бело-синими он стал чемпионом Украины и выиграл Суперкубок страны.