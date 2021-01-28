«Аталанта» желает приобрести Виктора Коваленко из «Шахтёра» уже в январе

«Аталанта» до конца январского трансферного окна желает приобрести 21-летнего украинского полузащитника «Шахтёра» Виктора Коваленко. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.



Ранее в СМИ публиковалась информация, что бергамаски достигли принципиальной договорённости о переходе полузащитника летом по истечению контракта. Однако ситуация могла измениться из-за продажи атакующего хавбека Алехандро Гомеса в испанскую «Севилью», которая изначально не входила в планы клуба.

Как отмечает источник, тренерский штаб «Аталанты» во главе с Джан Пьеро Гасперини характеризует Коваленко как творческого игрока, который может значительно повысить качество средней линии клуба.

Коваленко является воспитанником «Шахтёра», а за основу «горняков» выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне провёл 8 матчей в чемпионате Украины и забил 4 гола. Напомним, что за «Аталанту» выступает его соотечественник – Руслан Малиновский.