Избитый Широковым судья не заплатил своим адвокатам за работу, отказавшись от денег РФС

Адвокат Александр Островский, вместе с Артуром Рамазановым представлявший интересы судьи Никиты Данченкова, которого прошлым летом избил бывший футболист сборной России Роман Широков, рассказал, что больше не сотрудничает с потерпевшим.



«Ни меня, ни Артура Рамазанова в этом деле больше нет. Чтобы продолжать работать по делу, важно соблюдение двух условий. Первое — взаимопонимание между адвокатом и клиентом, то есть, если мы даём какие-то указания, клиент должен их выполнять или менять адвокатов, если не согласен с тем, что ему рекомендуют. Второе — начинается следующий этап, апелляционное обжалование, и по предыдущему договору наши полномочия закончились написанием апелляционной жалобы. Никита её подписал и отправил. Одновременно мы ему поручили отправить заявление прокурору Москвы с просьбой поддержать нашу позицию. Он этого не сделал, посчитал, что это не нужно. Получается, что мы, два квалифицированных адвоката, тратим бесплатно своё время, а Никита нашу работу походя перечёркивает, считая, что это не нужно. Он так думает. Поэтому Данченков не обращался с просьбой продолжить работу, и мы ему такого предложения не делали. Заказчиком услуг является клиент, адвокатам неприлично навязывать свои услуги, многие так делают, но с профессиональной точки зрения это неэтично.



Заплатил ли Никита за работу? Нет. Хотя имел возможность расплатиться не своими деньгами. Ему звонили из РФС от Виктора Кашшаи, предлагали финансирование. Он отказался. А мы уже не могли переделывать соглашение — если подписали бесплатно, то бесплатно. Он рассказывал, что РФС готов заплатить, и, знаете, это было бы неплохо и разумно. Футбольный союз никак не обеднел бы. Но по непонятным нам причинам Никита отказался, не имея самостоятельных средств на оплату адвокатов. Непонятный момент. Никто не говорит ему — пойди продай почку и заплати, но если тебе предлагают в твоём профессиональном объединении… Он за нас отказался от гонорара. Гордо себя проявил. А мне пришлось несколько раз давать объяснения в адвокатской палате по жалобе Лялина, представляющего интересы Широкова. Остался осадочек? Об этом лучше умолчу», — цитирует Островского «Рейтинг букмекеров».



Напомним, за избиение Данченкова суд обязал Широкова выплатить компенсацию в размере 100 тыс. рублей и приговорил его к 100 часам общественных работ.

Видео нападения Широкова на судью: