«Боруссия» Д нашла усиление в чемпионате Италии
Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах 23-летнего итальянца заинтересована «Боруссия» Дортмунд, сообщает Sport1.
Кандидатуру Локателли поддерживает новоиспечённый наставник «шмелей» Эдин Терзич, который хочет укрепить среднюю линию команды.
Серьёзный интерес к Мануэлю проявлял туринский «Ювентус», однако до конкретного официального предложения дело так не дошло. «Старая синьора» хотела взять полузащитника в аренду с последующим правом первоочередного выкупа.
Transfermarkt оценивает Локателли в € 35 млн. В сезоне-2020/2021 хавбек провёл за «Сассуоло» 17 матчей в Серии А, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Игрок выступал за «Милан».
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