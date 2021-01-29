Юрий Сёмин посетил товарищеский матч «Локомотива» в Испании

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин посетил товарищеский матч московской команды и «Эстерсунда» в Марбелье. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Юрий Павлович иногда живёт в Марбелье на даче, поэтому заехал посмотреть матч „Локомотива“. С футболистами и тренерами команды он не общался», – сказал собеседник «Чемпионата».

Фото, на котором Сёмин смотрит матчч с «Эстерсундом», опубликовано на странице «Матч ТВ» в «Инстаграме».

В товарищеском матче на сборах в Испании «Локомотив» переиграл шведский «Эстерсунд». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 3:1. На 4-й минуте счёт открыл Блэр Тарготт. В конце первого тайма футболисты «Эстерсунда» забили в свои ворота. На 57-й минуте Тарготт не реализовал пенальти. На 85-й минуте матча защитник «Локомотива» Мурило вывел «железнодорожников» вперёд. В концовке встречи Антонио Эдер забил третий гол «Локомотива».