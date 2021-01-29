Юрий Сёмин посетил товарищеский матч «Локомотива» в Испании

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин посетил товарищеский матч московской команды и «Эстерсунда» в Марбелье. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Юрий Павлович иногда живёт в Марбелье на даче, поэтому заехал посмотреть матч „Локомотива“. С футболистами и тренерами команды он не общался», – сказал собеседник «Чемпионата».
Фото, на котором Сёмин смотрит матчч с «Эстерсундом», опубликовано на странице «Матч ТВ» в «Инстаграме».
В товарищеском матче на сборах в Испании «Локомотив» переиграл шведский «Эстерсунд». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 3:1. На 4-й минуте счёт открыл Блэр Тарготт. В конце первого тайма футболисты «Эстерсунда» забили в свои ворота. На 57-й минуте Тарготт не реализовал пенальти. На 85-й минуте матча защитник «Локомотива» Мурило вывел «железнодорожников» вперёд. В концовке встречи Антонио Эдер забил третий гол «Локомотива».
- 29 января 2021
-
19:20
-
19:14
-
19:11
-
18:52
-
18:43
-
18:37
-
18:37
-
18:25
-
18:24
-
18:22
-
18:06
-
18:06
-
17:44
-
17:42
-
17:31
-
17:30
-
17:18
-
17:17
-
16:56
-
16:46
-
16:45
-
16:39
-
16:37
-
16:20
-
16:19
-
16:07
-
16:00
-
16:00
-
15:49
-
15:17
-
15:15
-
15:03
-
14:44
-
14:30
-
14:08