«Ливерпуль» согласовал контракт с защитником «Шальке» Кабаком
«Ливерпуль» стал ближе к сделке по защитнику «Шальке-04» Озана Кабака в преддверии закрытия зимнего трансферного окна.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», красные согласовали с турецким игроком условия контракта, а также договорились о выплатах с его агентами. В настоящее время мерсисайдцы ведут переговоры с клубом из Гельзенкирхена.
Кабак выступает за «Шальке» с 2019 года, а до этого играл за «Штутгарт» и «Галатасарай». В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги и получил 5 жёлтых карточек.
Ранее стало известно, что «Ливерпулю» не удалось купить у «Марселя» защитника Дуйе Чалета-Цара. Накануне красные согласовали переход другого игрока обороны — Бена Дэвиса из «Престона».
Мустафи может заменить Кабака в «Шальке», если тот перейдёт в «Ливерпуль»
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