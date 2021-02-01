«Ливерпуль» согласовал контракт с защитником «Шальке» Кабаком

«Ливерпуль» стал ближе к сделке по защитнику «Шальке-04» Озана Кабака в преддверии закрытия зимнего трансферного окна.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», красные согласовали с турецким игроком условия контракта, а также договорились о выплатах с его агентами. В настоящее время мерсисайдцы ведут переговоры с клубом из Гельзенкирхена.



Кабак выступает за «Шальке» с 2019 года, а до этого играл за «Штутгарт» и «Галатасарай». В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги и получил 5 жёлтых карточек.



Ранее стало известно, что «Ливерпулю» не удалось купить у «Марселя» защитника Дуйе Чалета-Цара. Накануне красные согласовали переход другого игрока обороны — Бена Дэвиса из «Престона».

Мустафи может заменить Кабака в «Шальке», если тот перейдёт в «Ливерпуль»