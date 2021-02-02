Полузащитник «Спартака» Глушенков перешёл в «Химки» на правах аренды

Полузащитник московского «Спартака» Максим Глушенков продолжит карьеру в «Химках» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
Стороны подписали арендное соглашение до конца нынешнего сезона. В контракте не предусмотрена опция первоочерёдного выкупа игрока подмосковным клубом.
В первой половине сезона-2020/2021 Глушенков провёл за «Спартак» 5 матчей в РПЛ, преимущественно появляясь на поле с замены во втором тайме. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,5 млн. В прошлом сезоне Максим на правах аренды выступал за «Крылья Советов».
Напомним, в сентябре 2020 года Глушенков повредил крестообразные связки. Максиму сделали операцию в Италии, после чего он тренировался по индивидуальной программе. До серьёзного повреждения хавбеком интересовался «Зенит».
- 2 февраля 2021
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