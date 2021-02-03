Тедеско: было непросто, потому что русские закрытые люди, это точно не стереотип

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско назвал главные вещи, которым он научился в России.



«Когда я был молодым и ещё не работал в профессиональном футболе, многие знакомые уезжали в другие страны: США, Китай. Для меня же футбол был на первом месте, тогда я работал с молодыми игроками, поэтому всегда оставался в Германии. Россия – мой первый заграничный опыт. Естественно, он особенный.



Помню, как впервые вышел на тренировку «Спартака» и присвистывал. Мой переводчик Дмитрий Крайтор спросил: «Ты что, хочешь, чтобы у тебя не было денег?» Так я знакомился с русскими традициями. Понял, что у вас есть какие-то стереотипы о немцах – например, что они очень дисциплинированны.



Поначалу было непросто, потому что русские закрытые люди, это точно не стереотип. Когда меня узнали получше, местные ребята готовы были сделать всё, чтобы мне было комфортно. Надеюсь, я вёл себя так же по отношению к ним», — цитирует Тедеско Sports.ru.



Тренировочный сбор «Спартака» продлится до 8 февраля. Московский клуб выиграл первый товарищеский матч — с «Пахтакором» из Узбекистана (2:1). Следующая встреча красно-белых запланирована на 6 февраля. Соперником «Спартака» станет солигорский «Шахтёр» (Беларусь).

Доменико Тедеско назвал футболистов и клубы, против которых было сложнее всего в РПЛ