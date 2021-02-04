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Надаль о контракте Месси: Лионель берёт столько, сколько клуб готов ему заплатить

Надаль о контракте Месси: Лионель берёт столько, сколько клуб готов ему заплатить
Футбол / Испания 0
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о контракте нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я не понимаю споров. Там есть игрок, который, несомненно, является одним из лучших в истории футбола, и он берёт столько, сколько клуб готов ему заплатить. После этого споров не будет. Клуб посчитал, что он заслуживает контракта, и именно им приходится разбираться со своими финансами», — приводит слова Надаля Marca.

Ранее испанские СМИ обнародовали информацию, согласно которой за четыре года контракта Месси получит € 555 млн. € 138 млн за сезон — фиксированные, плюс премии. Чуть больше € 115 млн выплачено в качестве подъёмных за подписание соглашения. Почти € 78 млн — бонусы за лояльность. После этого появилась информация, что Месси намерен подать в суд на руководство клуб из-за утечки информации о его контракте.

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