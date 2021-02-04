«После трёх поражений готов поехать домой». Карпин – о будущем в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, рассматривает ли он вариант с уходом из клуба.



«Готов ответить на любую провокацию. У меня хорошие и доверительные отношения с руководством. Если что-то случится, приду к руководству, мы сядем и вместе решим, что делать. У меня контракт до 2024 года, но гарантии это никому не даёт. После трёх поражений готов поехать домой, никто не умрёт, ничего страшного не случится. Также и руководители придут и скажут: «Валер, всё было хорошо, но сейчас не идет, надо что-то менять». Естественно, если что-то не идет, кого меняют? Тренера. К этому я готов, это нормально. Я уверен, что наши отношения с президентом никогда не испортятся ни при каких обстоятельствах», — цитирует Карпина «Матч ТВ».



Валерий Карпин возглавил ростовскую команду в 2018 году. По итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ростов» набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35).



Напомним, ближайший официальный матч «Ростова» состоится 20 или 21 февраля на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Соперником ростовчан в матче Кубка России станет грозненский «Ахмат».

Карпин: уйдёт ли Норманн зимой? Не хочу продавать часы, но, если предложат 10 млн, отдам