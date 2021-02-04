Микель Артета: оскорбления в социальных сетях влияют на психологию игроков

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что оскорбления в социальных сетях существенно влияют на психологическое состояние футболистов. По мнению испанского специалиста, это явление необходимо искоренить.

«Я думаю, что социальные сети несут большую ответственность за психологическое состояние игроков. Футболисты уязвимы перед мнением общественности. Я не против того, чтобы люди высказывали свое мнение, но высказывали не ради того, чтобы оскорблять других людей через экраны смартфонов. Они даже не знают людей, которых оскорбляют. Я считаю, что это необходимо искоренить, потому что это наносит большой ущерб игрокам», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

Напомним, в последнее время игроки АПЛ всё чаще стали сталкиваться с расистскими оскорблениями как в социальных сетях, так и в реальной жизни.