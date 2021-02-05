Спортивный юрист Дарина Никитина назначена заместителем генерального директора «Ростова».
«Построение успешного футбольного клуба вместе с усилением команды на поле требует качественной работы за его пределами. Руководством «Ростова» принято решение об усилении клубного менеджмента в части правового сопровождения и обеспечения своевременной защиты интересов и чести клуба. Сегодня к руководству «Ростова» присоединилась международный юрист Дарина Никитина, которая назначена на пост заместителя генерального директора клуба.
До назначения в «Ростов» Дарина являлась руководителем юридической фирмы, специализирующейся на спортивных вопросах, c успехом представляла интересы российских клубов и спортсменов в РФС, ФИФА, Арбитражном суде в г. Лозанне (CAS). Является действующим Ad Hoc-консультантом в CAS, преподавателем Высшей школы экономики (программа FIFA «Спортивный менеджмент») и факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA. Автор большого количества научных работ на тему контрактных взаимоотношений в спорте», — сообщает пресс-служба «Ростова».
- 5 февраля 2021
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