Защитник «Наполи» Калиду Кулибали заразился коронавирусом

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом информирует официальная пресс-служба «партенопейцев» в «Твиттере».

COVID-19 проходит у 29-летнего сенегальца бессимптомно. Кулибали будет находиться на обязательном карантине.

В сезоне-2020/2021 Калиду провёл за «Наполи» 25 матчей во всех турнирах. Transfermarkt оценивает защитника в € 60 млн. Ранее нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд назвал Кулибали одним из трёх лучших защитников мирового футбола. Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис заявил, что не продаст сенегальца менее чем за € 110 млн.

Напомним, несколькими днями ранее коронавирусом также заразился Жоау Фелиш из мадридского «Атлетико».