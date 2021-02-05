Защитник «Наполи» Калиду Кулибали заразился коронавирусом
Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом информирует официальная пресс-служба «партенопейцев» в «Твиттере».
COVID-19 проходит у 29-летнего сенегальца бессимптомно. Кулибали будет находиться на обязательном карантине.
В сезоне-2020/2021 Калиду провёл за «Наполи» 25 матчей во всех турнирах. Transfermarkt оценивает защитника в € 60 млн. Ранее нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд назвал Кулибали одним из трёх лучших защитников мирового футбола. Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис заявил, что не продаст сенегальца менее чем за € 110 млн.
Напомним, несколькими днями ранее коронавирусом также заразился Жоау Фелиш из мадридского «Атлетико».
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