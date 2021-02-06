Жерар Пике рассказал о планах на будущее

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что уйдёт на футбольную пенсию в статусе игрока сине-гранатовых. Испанец не сможет найти мотивацию на выступления в составе другой команды.

«Выйду на пенсию в качестве игрока «Барселоны». Всегда это говорил: играю в футбол, потому что представляю «Барсу». Не вижу себя в другой команде. Не смог бы найти мотивацию на выступления за другую команду. Это было бы драмой»,— приводит слова Пике Marca.

Напомним, ранее Пике сделал громкое заявление, что большинство испанских судей болеют за мадридский «Реал». Теперь футболист может получить дисквалификацию или штраф со стороны Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) за публичное обвинение арбитров в предвзятости.