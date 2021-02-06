Вингер «Марселя» Флориан Товен может перейти в «Милан»

«Милан» продолжает поиски усиления атакующей линии. Так, одним из вариантов для «россонери» по-прежнему является Флориан Товен из «Марселя», информирует Football Italia.

Действующий контракт Товена с «провансальцами» завершится в июне 2021 года, после чего 28-летний француз на правах свободного агента сможет присоединиться к «Милану». Игрок положительно смотрит на перспективу переезда в Италию.

Напомним, в ноябре 2020 года «Милан» уже делал предложение о приобретении Флориана, но «Марсель» отказался продавать своего игрока. На бесплатное подписание Товена также претендует «Наполи».

В сезоне-2020/2021 Товен провёл за «Марсель» 28 матчей, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач. Transfermarkt оценивает Товена в € 32 млн.