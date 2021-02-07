Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу «горожан» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу «горожан» в матче 23-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (4:1).



«Мы играли так, как необходимо играть здесь. Надеюсь, в следующий раз мы сможем победить здесь с болельщиками на трибунах. „Энфилд“ всегда впечатляет, но с фанатами эти матчи становятся ещё более запоминающимися.



Для нас это важнейшая победа. Очередные важные три очка. Но я принимаю во внимание тот факт, что мы выиграли после того, как допустили ошибку у своих ворот и пропустили гол с пенальти. То, как мы отреагировали на пропущенный гол, имеет огромное значение.



Мы очень хорошо начали матч. Мы не можем играть так, как играет „Ливерпуль“, — проводим матчи в более медленном темпе. Во втором тайме мы скорректировали наш план, а мастерство футболистов сделало всё остальное.



Филип Фоден — футболист, который очень хорошо держит мяч, он очень агрессивен, но в то же время ещё так молод. Когда он играет широко, ему становится легче. Со временем он будет учиться играть по-другому. Он великолепно действовал во время второго и четвёртого голов. Мы знаем, что он огромный талант, но он всё ещё молод, и надеюсь, он понимает, что ему есть куда расти.



Это важная победа, но сейчас февраль. Конечно, разрыв с пятым местом сейчас велик, и это означает, что мы близки к попаданию в Лигу чемпионов на будущий сезон. 10 побед подряд в этот период сезона — это что-то исключительное. Сегодня самое время поговорить об этом, но уже завтра мы начнём готовиться к следующему матчу», — приводит слова испанского наставника «Сити» BBC.

Видео гола Филипа Фодена

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 22 матчах набрали 50 очков и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте. У «горожан» один матч в запасе.