Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу «горожан» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу «горожан» в матче 23-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (4:1).
«Мы играли так, как необходимо играть здесь. Надеюсь, в следующий раз мы сможем победить здесь с болельщиками на трибунах. „Энфилд“ всегда впечатляет, но с фанатами эти матчи становятся ещё более запоминающимися.
Для нас это важнейшая победа. Очередные важные три очка. Но я принимаю во внимание тот факт, что мы выиграли после того, как допустили ошибку у своих ворот и пропустили гол с пенальти. То, как мы отреагировали на пропущенный гол, имеет огромное значение.
Мы очень хорошо начали матч. Мы не можем играть так, как играет „Ливерпуль“, — проводим матчи в более медленном темпе. Во втором тайме мы скорректировали наш план, а мастерство футболистов сделало всё остальное.
Филип Фоден — футболист, который очень хорошо держит мяч, он очень агрессивен, но в то же время ещё так молод. Когда он играет широко, ему становится легче. Со временем он будет учиться играть по-другому. Он великолепно действовал во время второго и четвёртого голов. Мы знаем, что он огромный талант, но он всё ещё молод, и надеюсь, он понимает, что ему есть куда расти.
Это важная победа, но сейчас февраль. Конечно, разрыв с пятым местом сейчас велик, и это означает, что мы близки к попаданию в Лигу чемпионов на будущий сезон. 10 побед подряд в этот период сезона — это что-то исключительное. Сегодня самое время поговорить об этом, но уже завтра мы начнём готовиться к следующему матчу», — приводит слова испанского наставника «Сити» BBC.
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 22 матчах набрали 50 очков и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте. У «горожан» один матч в запасе.
- 7 февраля 2021
-
22:38
-
22:31
-
22:22
-
22:14
-
22:08
-
22:04
-
21:55
-
21:52
-
21:43
-
21:40
-
21:33
-
21:28
-
21:25
-
21:21
-
21:16
-
21:06
-
21:05
-
21:04
-
21:00
-
20:53
-
20:51
-
20:40
-
20:32
-
20:20
-
20:11
-
20:08
-
20:01
-
20:00
-
19:43
-
19:43
-
19:29
-
19:22
-
19:22
-
19:18
-
19:13