Филипе Коутиньо может больше не сыграть за «Барселону» в нынешнем сезоне

Полузащитник Филиппе Коутиньо может больше не сыграть за «Барселону» в нынешнем сезоне, сообщает Onze на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на журналиста Хави Мигеля.



По информации источника, в соглашении «Барселоны» с «Ливерпулем» предусмотрены бонусы за участие Коутиньо в матчах. Каталонский клуб старается сократить расходы и не хочет выплачивать бонусы. Если Коутиньо проведёт за «Барселону» ещё 7 матчей, клуб будет обязан выплатить «Ливерпулю» € 5 млн.



В январе Коутиньо перенёс операцию на мениске. Процедура прошла успешно, бразилец будет восстанавливаться около трёх месяцев. Филиппе выступает за «Барселону» с 2018 года. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек в 12 матчах испанской Примеры забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.