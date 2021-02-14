«Арсенал» — «Лидс Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 14 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Лидс Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Лидс Юнайтед».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Ассистенты — Дэниел Кук и Саймон Лонг. Резервный судья — Саймон Хупер.



Подопечные Микеля Артеты в 23 матчах набрали 31 очко и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (32) — на 10-м месте. У команды Марсело Бьельсы один матч в запасе.



Матч первого круга «Лидс Юнайтед» — «Арсенал» состоялся 22 ноября 2020 года и завершился с вничью — 0:0.



«Канониры» проиграли два последних матча в АПЛ. В матче 22-го тура они уступили «Вулверхэмптону» (1:2), а в 23-м туре — «Астон Вилле» (0:1).



«Лидс» в прошлом туре одержал победу в матче с «Кристал Пэлас» (2:0).