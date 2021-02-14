Бруну Фернандеш шедевральным ударом сравнивает счёт в матче «Вест Бромвич» — «МЮ». Видео

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» проходит матч 24-го тура английский Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Юнайтед». После первого тайма счёт ничейный — 1:1.



Манкунианцы отыгрались на 44-й минуте. Защитник «МЮ» Люк Шоу исполнил классную подачу с левого фланга от лицевой линии поля в центр чужой штрафной, откуда полузащитник Бруну Фернандеш ударом с лёта отправил мяч в угол ворот.

Видео голо Бруну Фернандеша

Это 14-й гол 26-летнего португальца в нынешнем сезоне АПЛ.



«Вест Бромвич Альбион» в 23 матчах набрал 12 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Юнайтед» (45) — на 3-м месте.



Матч первого круга «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич» состоялся 21 ноября 2020 года и завершился победой манкунианцев со счётом 1:0.