«Бавария» может продлить контракт с Шупо-Мотингом
Камерунский нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг может продлить контракт с мюнхенским клубом, сообщает Kicker.
По информации источника, тренерский штаб мюнхенской «Баварии» доволен выступлениями 31-летнего форварда и рассчитывает сохранить его в команде. Действующий контракт Шупо-Мотинга рассчитан до лета 2021 года.
Напомним, Шупо-Мотинг перешёл в «Баварию» летом 2020 года. В нынешнем сезоне камерунский футболист принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями.
Мюнхенская «Бавария» в 20 матчах набрала 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021. В тройку лидеров входят «РБ Лейпциг» (44) и франкфуртский «Айнтрахт» (39).
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