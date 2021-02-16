Ракицкий: один молодой в «Зените» купил сумочку, у моей жены такой нет. Посмеялся над ним

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий выразил отношение к молодым футболистам команды, а также рассказал историю об одном из игроков.
«Однажды один молодой пришёл… Я чуть в обморок не упал. Поймите меня, я — простой донецкий парень, джинсы, спортивная форма, всё по-обычному. А у него — расскажу, пусть ему стыдно будет — тогда такая сумочка красивая была, у меня даже у жены такой нет. Я сначала не понял, что это такое, посмеялся над ним. Он её больше и не носил. Мужик всё-таки.
Новая причёска Андрея Мостового? А что там такого? Покрасился, мелирование сделал, подумаешь. Молодые ещё парни. Утром молодёжь, ночью фиг найдёшь.
Иногда, когда молодой игрок приходит, боится вступать в единоборства. Я всегда в таких случаях говорю: «Да будь ты мужиком! Мы тут на футбольном поле все одинаковые». Вот они и начинают бить, ещё и мне теперь от них достаётся. Теперь Крапухин пришёл, постоянно меня по ногам лупит — дерзкая у нас молодёжь. Но это случайно, конечно же. Они молодцы, так и нужно делать", — цитирует Ракицкого пресс-служба клуба.
- 16 февраля 2021
-
13:55
-
13:50
-
13:41
-
13:18
-
13:09
-
13:06
-
13:00
-
12:58
-
12:51
-
12:42
-
12:35
-
12:32
-
12:19
-
12:05
-
12:00
-
11:55
-
11:48
-
11:16
-
10:57
-
10:40
-
10:34
-
10:18
-
10:17
-
10:07
-
09:49
-
09:49
-
09:25
-
09:24
-
09:15
-
08:30
-
07:16
-
06:55
-
05:05
-
03:58
-
03:39