Ярослав Ракицкий: хочу каждый год быть чемпионом

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий объяснил, почему написал комментарий с извинениями в клубном «инстаграме» в ноябре 2020 года, а также выразил желание становиться чемпионом в каждом сезоне.

«После гостевой победы над «Химками» в ноябре написал «извините, что плохо играю»? Чувствовал себя не очень бодро, накопилась усталость, ноги не те. Я не очень хорошо умею пользоваться соцсетями, сначала просто хотел ответить одному человеку, который больше всего меня критиковал, но так получилось, что комментарий оказался для всех. Совершенно об этом не пожалел — как чувствовал, так и написал. Люди тоже должны понимать, что бывают разные периоды в жизни, мы не роботы. Нас нужно и подбадривать, и пинков давать — только нормально, по-человечески, а не как те, кто переходит на оскорбления, а потом прячется за чужие спины.

10 чемпионств за 10 лет? Хочу каждый год быть чемпионом. Не надоедает ли? А как это может надоесть? Я стараюсь для этого, помогаю команде, она — мне, вместе мы приносим радость болельщикам. От этого невозможно устать. Это главный стимул. 10 из 10 — это хорошо. А ещё лучше: 11, 12, 13, 14 — и так далее", — цитирует Ракицкого пресс-служба клуба.